Motorista de ambulância é atropelado por moto no Vale

Um pedestre foi atropelado e arremessado a vários metros de distância por motociclista na Rua dos Bombeiros, em Caçapava. O acidente ocorreu por volta de 5h25 de sábado (19), em via para a qual moradores têm pedido intervenção da prefeitura, em razão da alta velocidade de motoristas e motociclistas no local.

No choque, o pedestre foi arremessado a alguns metros do local do acidente. O motociclista também caiu. O pedestre está internado em estado gravíssimo na Fusam. O motociclista segue internado no mesmo hospital, mas não corre risco de morte, de acordo com informações.

O prefeito de Caçapava, Yan Lopes (Pode), disse estar ciente da demanda por um equipamento de maior segurança no local. A via deve ganhar lombadas ou mesmo radar. Ele ainda disse que a demanda é prioridade e vai passar o caso para a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.