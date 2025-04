‘Respeitem o papa’, diz arcebispo de Aparecida em missa de Páscoa

Ainda no sermão, dom Orlando falou sobre o meio ambiente e disse que o cristão deve respeitar a vida presente na natureza.

“Páscoa tem tudo a ver com vida, nada com morte, pelo contrário, é a superação da morte. Vida no útero materno, vida humana, vida espiritual, e agora preste bem atenção: vida ecológica. Quem é testemunha da ressurreição respeita a criação do jardim do Senhor. É assim que a própria natureza, o próprio cosmos, é testemunha de Jesus ressuscitado. Quando o sol nasce, a gente se lembra da ressurreição do Senhor, porque ele é o sol da nossa vida”, afirmou.

Que completou: “O mais importante desse dia é a fé na ressurreição do Senhor, porque se a gente não tem fé na ressurreição, vamos ficar olhando para baixo, para o dinheiro, lucro, guerra, pessimismo e doença. Não, olhai para o alto. E quanto mais a gente olhar as coisas do alto, melhor nós olharemos para as coisas aqui de baixo”.