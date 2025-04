Advogado morto em Ubatuba é homenageado pela irmã: ‘Melhor tio’

O advogado mineiro Juliano Bento Rodrigues Guirau, de 32 anos, foi homenageado pela irmã após ser morto a tiros em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Grávida da primeira filha, Angélica Silva compartilhou nas redes sociais fotos da infância e de outros momentos felizes com o irmão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“Quero poder me lembrar de você assim, um cara feliz, brincalhão, que não tinha tempo ruim para nada, que fez entender um dos amores mais puros que tem, que é o amor de irmão, e você foi o mais velho, o que sempre me protegeu. Não sei exatamente por que você se foi, mas Deus sabe o que faz, faz o melhor sempre e eu jamais vou questionar... Mesmo você sendo tio por alguns meses, foi o melhor, e saiba que a Ísis vai saber e ter orgulho do tio. Eu te amo, e nos vemos lá na glória”, diz o texto.