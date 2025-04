Após brigar em bar, homem de 37 anos é executado com 14 tiros

O crime foi registrado na rua Dinis Dias pouco depois das 20h. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada já sem vida e com diversos disparos de arma de fogo pelo corpo. Testemunhas relataram que, instantes antes de ser morto, ele teria se envolvido em uma briga na porta de um bar.

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem de 37 anos, ocorrido na noite da última sexta-feira (18), após ele se envolver em uma briga de bar no bairro Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte (MG). Os suspeitos, que efetuaram 14 disparos contra a vítima, não foram localizados.

O homem teria entrado no estabelecimento e ficado cerca de 20 minutos no local, mas, ao sair, um homem teria passado apontando para a vítima e dito: “eles estão brigando ali”. Quando as testemunhas olharam, viram o homem aplicando o golpe conhecido como “gravata” em um desconhecido.

Enquanto era enforcado, o homem teria gritado “me ajuda, ele está me matando”, recebendo a ajuda das pessoas presentes. Porém, neste instante, começaram diversos disparos, e as testemunhas correram para o bar. Enquanto se escondiam, elas afirmam terem ouvido pelo menos mais sete tiros antes dos autores fugirem do local.

Ainda conforme a PM, pessoas que não se identificaram relataram ainda que o homem baleado teria agredido um dos suspeitos uns dias antes, e que essa situação poderia ter motivado o homicídio. A perícia da Polícia Civil esteve no local e encontrou 14 estojos de munição calibre .380.