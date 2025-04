VÍDEO: Crocodilos são flagrados tentando 'invadir' casa nos EUA

Uma câmera no interfone de uma casa no interior da Flórida, nos Estados Unidos, pegou no flagra dois crocodilos na varanda e, aparentemente, tentando entrar pela porta da frente.

A cena inusitada aconteceu na cidade de Ave Maria e mostra um dos animais tentando subir onde fica a porta, enquanto o outro só observa.