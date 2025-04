Seis pescadores ficam ilhados em São Sebastião após mar bravo

Seis pessoas que estavam pescando no canto esquerdo da praia de Barequeçaba, em São Sebastião, ficaram ilhadas no local após a mudança do clima, com vento e chuva fortes, que alteraram as condições do mar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate por volta das 18h30 no sábado (19), os pescadores entraram em desespero pelas mudanças nas condições do mar, que os impediram de sair do local.