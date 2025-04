‘Orem por Andreza Mattos’: influencer de São José luta pela vida

Empresária, diretora de marketing e relacionamento e influenciadora de São José dos Campos, Andreza Mattos luta pela vida em um leito de hospital. Ela está internada neste final de semana após a volta de um câncer. O quadro de saúde dela é considerado “muito grave”, segundo o marido, Roberto Mattos.

Natural de São José dos Campos, Andreza é uma mulher multifacetada que traz consigo uma paixão pela vida, viagens, moda, beleza, gastronomia e tecnologia. Segundo ela própria, seu propósito de vida é “inspirar e motivar pessoas, unindo propósitos”.