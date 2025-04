Carro capota na Via Dutra no Vale, na madrugada deste domingo

O acidente aconteceu no km 82,300 da pista sentido Rio de Janeiro, no trecho de Roseira, às 4h19.

Segundo a concessionária, o tráfego fluiu pelo acostamento somente no local da ocorrência. As equipes da CCR estiveram no local para realizar a orientação do tráfego.

Às 4h21, as duas faixas de rolamento foram liberadas para o tráfego de veículos.