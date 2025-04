Menor pego pela morte de advogado começou no crime aos 10 anos

Desde então, o jovem dedicou sua vida ao crime, com extensa ficha criminal e tornando-se conhecido nos meios policiais de Ubatuba e da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O adolescente apreendido pela polícia por envolvimento na morte do advogado mineiro Juliano Bento Rodrigues Guirau, 32 anos, em Ubatuba, teve a sua primeira ocorrência policial aos 10 anos de idade, quando foi detido por furto.

Juliano foi assassinado a tiros durante assalto na Praia Grande, em Ubatuba, na madrugada de sábado (19). Ele era morador de São Gonçalo do Sapucaí (MG) e passava o feriado prolongado no Litoral Norte, com amigos. O crime comoveu a região.

Imagens de câmeras de segurança de um quiosque mostram quatro pessoas assaltando três turistas, sendo que uma delas atirou e matou Juliano, além de ferir um amigo dele na mão. Um terceiro amigo do advogado não ficou ferido. Os criminosos fugiram levando celulares, carteiras e joias das vítimas.

As imagens levaram a Polícia Militar e a Polícia Civil a apreender o adolescente envolvido no crime ainda na manhã de sábado (19). Um segundo adolescente também envolvido no assalto se apresentou à polícia.

Ficha criminal.