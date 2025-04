Santuário terá 7 missas para celebrar a Páscoa neste domingo

O Santuário Nacional de Aparecida preparou sete missas para celebrar a Páscoa neste domingo (20), principal data do calendário cristão. Em toda a Semana Santa, desde o Domingo de Ramos (13), a Basílica Nacional esperava receber cerca de 250 mil romeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As missas começaram no início da manhã, às 5h30, seguida da Procissão da Ressurreição, às 6h30. Logo em seguida, às 8h, será celebrada a Missa Solene da Ressurreição no Altar Central. Ao longo do dia, os devotos também poderão participar das missas nos seguintes horários: 10h, 12h, 14h, 16h e 18h.

Canção Nova.