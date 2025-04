Roupas levaram polícia a jovens envolvidos em morte de advogado

Além de Juliano, que foi atingido mortalmente no rosto, um segundo homem ficou ferido. Ele foi socorrido e está internado no hospital, onde passaria por cirurgia. A terceira vítima não se feriu e prestou depoimento.

Identificação.

Segundo a Polícia Militar, os dois adolescentes foram identificados por policiais do 20° BMP/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) com o uso de imagens capturadas pelas câmeras de segurança de um quiosque.

Com as imagens, os policiais conseguiram obter as características físicas e das vestimentas dos autores. Com base nelas, foi reconhecido um adolescente já conhecido nos meios policiais por envolvimento em crimes violentos na região.