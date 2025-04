Sirenaço em São José presta homenagem a agentes da PRF mortos

Um minuto de silêncio cortado pelo som das sirenes. Assim foi a homenagem prestada na tarde deste sábado (20) em diversas cidades do país aos três agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que morreram durante uma perseguição na zona norte do Rio de Janeiro. Em São José dos Campos, a homenagem foi realizada às 16h30, na Rodovia Presidente Dutra, com a participação de equipes da PRF local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O chamado sirenaço, convocado oficialmente pela corporação em sinal de luto institucional, ocorreu no mesmo horário do sepultamento do último dos três policiais falecidos, no Cemitério São João Batista, na capital fluminense.