Vale e Litoral Norte registram acumulados expressivos de chuva

As fortes chuvas que atingem o Estado de São Paulo nas últimas 12 horas trouxeram preocupação para diversas regiões, em especial o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, que receberam alertas da Defesa Civil nesta sexta-feira (19). O aviso reforça o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos nas estradas, principalmente durante o feriado prolongado da Páscoa, que movimenta milhares de turistas nessas áreas.

De acordo com dados do Cemaden e do Inmet, os maiores acumulados de chuva no Vale do Paraíba foram registrados em: São Luís do Paraitinga: 46 mm; Campos do Jordão: 43 mm; Lorena: 25 mm; Taubaté: 25 mm; Caçapava: 18 mm; Pindamonhangaba: 12 mm; São Bento do Sapucaí: 14 mm; Silveiras: 19 mm; e No Litoral Norte, os volumes também chamam atenção: Caraguatatuba (Fazenda Serra Mar): 29 mm; São Sebastião (Camburi): 28 mm; Ubatuba (Praia Dura): 11 mm.