Três homens morrem após carro ser esmagado no Litoral

Três homens morreram na manhã deste sábado (19) em um grave acidente na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O carro onde estavam foi atingido por um caminhão carregado com 28 toneladas de leite em pó, que tombou após o motorista perder o controle da direção.

O acidente ocorreu por volta das 8h40, quando os três seguiam em um carro pela faixa da direita, no sentido Praia Grande. O caminhão que trafegava pela mesma pista tombou sobre o veículo de passeio. Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do caminhão, de 31 anos, afirmou à Polícia Civil que perdeu o controle da direção ao descer um viaduto próximo ao Parque das Bandeiras e tentou direcionar a carreta para o acostamento. A manobra, no entanto, resultou no tombamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou que as três vítimas morreram no local, presas às ferragens. O motorista do caminhão não se feriu e passou por teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.

Durante a inspeção do veículo, a Polícia Militar Rodoviária constatou problemas no sistema de freios e nos pneus, além da suspeita de que o tacógrafo estivesse inoperante — fatores que agora são investigados como possíveis causas do acidente.