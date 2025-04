Dupla sertaneja se separa após operação da Polícia Federal

A dupla sertaneja Renan & Christiano, de Juiz de Fora (MG), anunciou oficialmente o fim da parceria musical. A decisão veio à tona poucos dias após Christiano Almeida Leite ser alvo da operação Teatro Invisível 2, deflagrada pela Polícia Federal.

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, Renan seguirá carreira solo, mantendo a agenda de shows e desenvolvendo novos projetos. Já Christiano optou por se afastar dos palcos, sem previsão de retorno à vida artística.