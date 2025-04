São José atropela o Maringá e reage na Liga de Basquete Feminino

As meninas do São José Basket venceram por 91 a 71 no Maringá na tarde deste sábado (19), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, em jogo válido pelo primeiro turno da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, foram a cinco vitórias, com quatro derrotas em nove jogos, e seguem em quinto lugar. Já as paranaenses continuam na parte de baixo da tabela, com uma vitória e, agora, sete derrotas.