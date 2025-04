Milhares de turistas recebem notificação de alerta severo

A Defesa Civil emitiu um alerta severo para o Litoral Norte de São Paulo no final da tarde deste sábado (19), devido à ocorrência de chuva intensa, acompanhada de raios e ventos fortes, nas cidades de São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. A região, que está com grande fluxo de turistas por conta do feriado prolongado da Páscoa, enfrenta risco iminente de alagamentos e deslizamentos de terra.

O sistema cell broadcast toca em todos os celulares que estejam ligados em antenas das operadoras. Não há um número de exato de quantas pessoas foram impactadas.