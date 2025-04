Vale Rodeio acontece em São José em setembro

Um dos principais eventos sertanejos do interior paulista já tem data marcada para voltar a agitar o Vale do Paraíba. O Vale Rodeio Show acontecerá entre os dias 19 e 27 de setembro, em São José dos Campos, e promete uma programação repleta de grandes atrações musicais e atividades tradicionais do universo country.

A confirmação oficial do evento foi feita neste sábado (19) pela organização, que informou que os nomes dos artistas que compõem a grade de shows serão revelados em breve. A expectativa do público é grande, especialmente após o sucesso da edição anterior, que contou com apresentações de artistas como Gusttavo Lima e Ana Castela, além de registrar público recorde na arena do festival.