Por dívida de R$ 3,5 mil, homem sequestra criança de 10 anos

Um homem foi detido neste sábado (19), em Goiânia (GO), acusado de sequestrar um menino de 10 anos. A motivação do crime, segundo a Polícia Militar, seria uma dívida não quitada de R$ 3,5 mil, originada da venda de peças automotivas.

Ao não encontrar o pai da criança para cobrar o valor, o suspeito decidiu levar o garoto como forma de intimidação. Ele teria ameaçado só liberar o menino após o pagamento. Porém, em um momento de distração no trânsito, a criança conseguiu escapar do veículo e voltou para casa sozinha.