Chuvas intensas se aproximam do Vale e Litoral Norte

A chegada de uma frente de instabilidade tem provocado fortes chuvas em diversas regiões do estado de São Paulo e acende o alerta para o Vale do Paraíba e Litoral Norte nas próximas horas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil estadual, apenas nas últimas duas horas, choveu 84mm em Diadema e 79mm em Santo André — volumes que representam 80% e 74%, respectivamente, da média esperada para todo o mês de abril nas duas cidades. O acumulado mensal previsto é de 106,6mm.