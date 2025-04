Dois adolescentes são detidos após morte de advogado em Ubatuba

Dois adolescentes foram apreendidos neste sábado (19) por envolvimento no latrocínio que resultou na morte do advogado mineiro Juliano Bento Rodrigues Guirau, de 32 anos, durante um assalto na Praia Grande, em Ubatuba (SP). A ação criminosa ocorreu por volta das 4h da madrugada e foi registrada por câmeras de segurança instaladas na orla.

De acordo com as autoridades, a apreensão de um dos menores aconteceu ainda pela manhã, durante uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar. O jovem, que já possui passagens por furto, roubo e receptação, foi encontrado em posse de um dos celulares roubados na ação. O segundo envolvido se apresentou voluntariamente na Delegacia de Ubatuba no início da tarde.