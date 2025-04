Morte de 'Luzão', aos 45 anos, comove comunidade de Jacareí

Luciano Ezequiel da Silva, de 45 anos, faleceu na última sexta-feira (18) em Jacareí, no Vale do Paraíba. Conhecido carinhosamente como “Luzão”, ele era lembrado por amigos e familiares por seu carisma, bom humor e espírito acolhedor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As últimas homenagens ocorreram no sábado (19), das 14h às 18h, na Sala Veneza do Campo das Oliveiras, localizada na Avenida Siqueira Campos, no Centro da cidade. A cerimônia de despedida foi seguida de cremação no Crematório Campo das Oliveiras.