Chuva suspende jogo do Manthiqueira; confronto reinicia domingo

As fortes chuvas na Grande São Paulo paralisaram o jogo entre Mauá e Manthiqueira no estádio Pedro Benedetti, na tarde deste sábado (19), na abertura da Quinta Divisão do Campeonato Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em campo, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, vencia por 1 a 0, quando a chuva apertou aos 10min do segundo tempo. Assim, o árbitro retirou os times de campo, até por conta dos raios.