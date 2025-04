Policiais militares distribuem ovos de Páscoa em Jacareí

A Ronda de Apoio do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I) promoveu uma ação solidária no conjunto habitacional CDHU do bairro Campo Grande, em Jacareí. A iniciativa faz parte de um esforço da corporação em se aproximar da comunidade e contribuir positivamente com o cotidiano dos moradores da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A atividade, realizada em clima de Páscoa, levou momentos de alegria para dezenas de crianças com a entrega de ovos de chocolate, reforçando o compromisso da PM não apenas com a segurança, mas também com o bem-estar social.