Duas pessoas ficam feridas após acidente em rodovia da região

Um acidente foi registrado na manhã deste sábado (19) no km 124 da rodovia SP-50, em Monteiro Lobato. De acordo com a Polícia Militar, um veículo se perdeu em uma curva e acabou colidindo contra um barranco às margens da pista.

Duas pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no local. Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Estradas de Rodagem estiveram presentes para prestar apoio às vítimas e organizar o tráfego na região.