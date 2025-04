Dono de pizzaria é alvo de tentativa de assassinato na região

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (18) por tentativa de homicídio em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. A prisão ocorreu após policiais flagraram o suspeito efetuando disparos de arma de fogo nas proximidades de uma pizzaria no bairro Boiçucanga.

As diligências levaram os agentes até a pizzaria "Point da Pizza", onde foi constatado que o alvo dos disparos era o proprietário do estabelecimento. A ação criminosa foi interrompida pela rápida intervenção policial, evitando a consumação do homicídio.

Com base nas características físicas e no trajeto de fuga do autor, os policiais intensificaram as buscas e localizaram o suspeito escondido em uma viela da Alameda Antônio José Marques. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Boiçucanga, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado.