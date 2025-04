‘Samuel devolve os 50’: malhação de Judas com humor no Vale

A tradicional “Malhação do Judas” deu oportunidade a moradores da Vila Regina Célia, em Cruzeiro, de mandar recados para familiares, vizinhos e conhecidos. Cobrança de dívida, tiração de sarro e mensagens com humor apareceram em frases pintadas nos bonecos.

“Samuel devolve os R$ 50 da mamãe”, escreveu uma moradora. “Barbeiro, o talarico”, apontou outro.