Tempo vira no Vale e 2 alertas são emitidos para tempestade

O tempo mudou rapidamente no Vale do Paraíba neste sábado (19), e a Defesa Civil emitiu dois alertas em curto intervalo de tempo para informar sobre a intensificação das chuvas na região.

O primeiro aviso foi enviado às 14h17, destacando chuva forte em Jacareí e São José dos Campos, com possibilidade de raios e impacto também em municípios vizinhos. A recomendação foi para que a população evitasse locais abertos.