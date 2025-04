Prefeitura lamenta morte de advogado assassinado em Ubatuba

A Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí (MG) emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do advogado Juliano Bento Rodrigues Guirau, de 42 anos, assassinado durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (19) na Praia Grande, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

O crime ocorreu por volta das 4h, na faixa de areia da Avenida Armando Barros Pereira, quando quatro criminosos encapuzados abordaram três banhistas. De acordo com a Polícia Civil, dois dos assaltantes estavam armados e, ao anunciarem o roubo, efetuaram disparos contra as vítimas.