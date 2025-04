Homem é espancado até a morte após invadir lava jato

Um homem foi morto após invadir um lava jato localizado na Avenida Firenze, no Setor Maria Helena, em Goiânia (GO). Segundo a Polícia Militar, a vítima teria sido flagrada pelas câmeras de segurança do local, por volta das 2h da última quinta-feira (17).

No momento em o vídeo revelou o invasor, o proprietário do estabelecimento acionou outras quatro pessoas, incluindo um funcionário, para irem até o endereço.