VÍDEO: Garoto com Down consola Jesus em Via Sacra e emociona rede

Em um vídeo que viralizou ao redor do mundo há algum tempo, um menino com Síndrome de Down vai ao encontro de um ator que interpretava Jesus Cristo durante uma Via Sacra no México para confortá-lo. A procissão ocorreu em uma sexta-feira santa em Monclova, no México.

“O que uma criança com uma camisa de futebol verde faz no local de uma via sacra em Monclova?”, diz a descrição do vídeo em espanhol no Facebook.