Joseense tem lesão na medula após cair de disco boat em Ubatuba

Uma mulher de 46 anos sofreu uma fratura na medula espinhal após um acidente com um disco boat na manhã deste sábado (19), na praia de Maranduba, em Ubatuba. A vítima, uma turista de São José dos Campos, foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

O guarda-vidas do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foi acionado por um funcionário do estabelecimento para prestar atendimento à turista que havia caído do disco e estava deitada na faixa de areia, queixando-se de fortes dores nas costas, nas regiões lombar e cervical.