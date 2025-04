Vídeo mostra feira alagada em Campos após transbordamento de rio

Imagem de vídeo mostra a região da feira livre no bairro Abernéssia, em Campos do Jordão, alagada na manhã deste sábado (19) após chuva forte atingir a cidade, trazendo transtornos aos moradores. No bairro Britador, quatro pessoas de uma mesma família tiveram que ser retiradas de casa após deslizamento de terra no imóvel.

A forte chuva provocou o transbordamento do rio Capivari em alguns trechos da cidade. O alagamento na região da feira livre pegou feirantes de surpresa. A água avançou pelo local, atingindo bancas e barracas montadas para a comercialização dos produtos.