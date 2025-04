Polícia prende suspeito de matar advogado mineiro na RMVale

Um homem foi preso em Ubatuba suspeito de envolvimento no assassinato do advogado Juliano Bento Rodrigues Guirau, de 32 anos, morto a tiros durante assalto na Praia Grande, em Ubatuba, na madrugada deste sábado (19).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Não há informações se o suspeito detido é quem atirou em Juliano ou se um dos outros três assaltantes que participaram do crime. O celular de uma das vítimas também foi recuperado. O caso foi registrado na Delegacia de Ubatuba e é investigado.