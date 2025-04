Pais batem em quartel e criança de 2 anos é salva por bombeiros

Bombeiros salvaram uma criança de 2 anos que havia se afogado em Ubatuba, na noite de sexta-feira (18). Os militares da Estação de Ubatuba foram surpreendidos pelos pais da criança batendo no portão do quartel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A família levou ao quartel dos bombeiros a criança de 2 anos, que estava afogada e havia ficado cerca de dois minutos submersa. Ela estava em parada cardiorrespiratória.