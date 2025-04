Adolescente é morto a tiros em Aparecida; PM procura matadores

Um jovem de 17 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (19), no bairro Santa Terezinha, em Aparecida. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime teve início na noite de sexta-feira (18), quando dois homens em uma motocicleta teriam se aproximado da vítima e atirado. Após os disparos, a dupla fugiu do local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h50 e, ao chegar ao local, encontrou o jovem caído no chão, com marcas de disparos de arma de fogo.