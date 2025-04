Quatro pessoas ficam desalojadas após deslizamento em Campos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Chuva forte causou alagamento e deslizamento de terra em Campos do Jordão neste sábado (19), segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Quatro pessoas de uma mesma família foram retiradas de casa preventivamente e encaminhadas para a residência de familiares. O deslizamento aconteceu na rua José Brás, no bairro Britador.

A Defesa Civil estadual ofereceu ajuda humanitária para o município poder apoiar as pessoas afetadas. Os danos estão sendo contabilizados em Campos do Jordão e, caso necessário, o pedido de ajuda deverá ser formalizado. Os materiais estão no depósito estratégico da Defesa Civil estadual, localizado em Tremembé.

Ainda segundo o órgão estadual, por volta das 6h, após uma chuva de forte intensidade, houve pontos de alagamento e deslizamento de terra na cidade.

Campos do Jordão tem três dos cinco pontos com os maiores acumulados de chuva das últimas 12h no estado de São Paulo, de acordo com dados coletados às 6h52 deste sábado. São eles: Jardim Frei Orestes (37mm), Capivari (36mm) e Monte Carlo (29mm).