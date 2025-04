Polícia do Vale prende estuprador condenado a 22 anos de prisão

A Polícia Civil de Jacareí prendeu um estuprador foragido da Justiça. O homem foi preso após trabalho de investigação de policiais da DIG (Departamento de Investigações Gerais), na manhã deste sábado (19).

De acordo com policiais, o homem foi preso em um apartamento no Centro de Jacareí, onde estava escondido. Com as informações, os policiais fizeram campana e esperaram o momento certo para agir.