Povos Indígenas em SP: avanços, reconhecimento e protagonismo

Internacionalmente, tive a honra de representar o Estado de São Paulo no Congresso Internacional de Americanistas, com passagens pela República Tcheca, Áustria e Itália. Nessas oportunidades, compartilhei nossa realidade e conquistas com o mundo, abrindo diálogos com entidades que agora estudam apoiar projetos voltados às nossas comunidades. Também recepcionamos, com alegria, a comitiva da cidade de Homberg, da Alemanha, com quem iniciamos tratativas para um intercâmbio cultural e turístico com os povos indígenas de São Paulo.

Firmamos parcerias estratégicas com órgãos como a SABESP, a Fundação Florestal, a Secretaria de Segurança Pública, a FUNAI, o FDE, a CDHU, a Rede Rua e os Centros de Integração da Cidadania (CICs). Além disso, iniciamos diálogos com o Consulado do Paraguai para valorizar e fortalecer o ensino e a preservação do idioma Guarani no estado.

Neste mês de abril, que simboliza a resistência e a valorização dos povos indígenas em todo o Brasil, terei a honra de participar, no dia 24, de um ato especial na nova sede da Secretaria da Justiça e Cidadania, no Palácio dos Campos Elíseos, que celebrará o nosso protagonismo histórico. Mais do que uma data simbólica, abril será a reafirmação de que estamos vivos, atuantes e fundamentais para o presente e o futuro de São Paulo.