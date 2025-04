Agentes da PRF morrem em acidente durante perseguição a suspeitos

Três agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) do Rio de Janeiro morreram em um acidente enquanto perseguiam suspeitos na madrugada desta sexta-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Carlos Eduardo Mariath Macedo, de 41 anos, e Rodrigo Pizetta Fraga, de 47 anos, estavam lotados na Delegacia da PRF de Duque de Caxias. Já Diego Abreu de Figueiredo, de 47 anos, trabalhava na Delegacia do Rio de Janeiro.