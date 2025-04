Inri Cristo nega que morreu na Sexta-Feira Santa: ‘Fake news’

Aos 77 anos, Inri Cristo negou que tenha morrido nessa Sexta-Feira Santa (18). Postagens sobre a suposta morte dele circularam pela internet nessa sexta. Ele é líder de uma comunidade religiosa e ficou conhecido por participações polêmicas em programas de TV.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“Estão espalhando fake news sobre a morte de Inri Cristo. Ele está vivíssimo cumprindo sua árdua missão que Deus lhe confiou”, diz mensagem no perfil de Inri, no Instagram, onde é seguido por 21,6 mil.