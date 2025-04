Frente fria traz chuva e mais frio para a RMVale neste sábado

No domingo (20), o sistema frontal se afasta gradualmente da costa paulista, o que reduz a intensidade das chuvas. No entanto, os ventos marítimos mantêm o tempo instável, com muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca principalmente no Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e parte do Vale.

As temperaturas entram em declínio, com mínima prevista de 16°C durante a noite e máxima de apenas 21°C. A umidade relativa do ar varia entre 75% e 95%, contribuindo para a sensação de frio durante o dia.

Semana.

Entre os dias 21 e 25 de abril, a massa de ar polar que acompanha a frente fria permanecerá sobre o Centro-Sul do Brasil, mantendo as temperaturas abaixo da média histórica para o período.