Litoral Norte tem 25 pessoas salvas de afogamento em um único dia

O Litoral Norte de São Paulo registra 25 pessoas salvas em 14 ocorrências de afogamento na sexta-feira (18), primeiro dia do feriado prolongado da Páscoa e Tiradentes.

De acordo com levantamento do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), as vítimas foram salvas em São Sebastião (10 ocorrências e 19 vítimas salvas) e Ubatuba (4 ocorrências e 6 salvamentos).