AME SJC oferece empregos com salários de até R$ 4,1 mil; CONCORRA

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de São José dos Campos abriu processo seletivo com seis oportunidades de trabalho. Os salários variam entre R$ 1.606,15 e R$ 4.101,48.

As vagas estão disponíveis para diversos perfis profissionais. Entre as oportunidades estão: Analista de Comunicação, Operador de Teleatendimento (exclusivo para PCD), Psicólogo, Técnico de Enfermagem do Trabalho, Técnico de Informática e Técnico de Segurança do Trabalho.