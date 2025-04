Polícia Militar apreende drogas e celulares roubados em Taubaté

Na tarde desta sexta-feira (18), a Polícia Militar realizou uma operação no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté, resultando na apreensão de aproximadamente 3,5 kg de drogas e seis celulares roubados, avaliados em mais de R$ 40 mil.

Entre os aparelhos recuperados estava o celular da ex-repórter da Band Vale, Juliana Sever, que foi vítima de um assalto à mão armada no dia 5 de março, enquanto praticava corrida na Avenida John Kennedy.