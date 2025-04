Morre homem que agrediu mulher após briga por cachorros

Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira, advogado conhecido por agredir uma colega em Brasília em 2023, morreu na quinta-feira (17) após sofrer um ataque cardíaco. O mal súbito ocorreu dentro do carro, no prédio onde residia, no Sudoeste do Distrito Federal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em março do ano passado, Ferreira foi condenado a quatro meses de detenção em regime aberto por lesão corporal. O caso ganhou repercussão após vídeos mostrarem o momento em que ele desferiu socos, puxou os cabelos e derrubou a advogada Giselle Piza, 39, em um estacionamento da região.