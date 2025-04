Meteoros: expectativa de 'festa no céu' neste feriado

O fim do feriado da Semana Santa terá um espetáculo astronômico. Na madrugada de 21 para 22 de abril, o pico da chuva de meteoros Lyrids será visível em todo o Brasil. O fenômeno promete até 20 rastros luminosos por hora no céu noturno.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o Urânia Planetário, o horário de melhor observação varia conforme a região. No Norte e Nordeste, o ápice ocorrerá entre 23h e 3h. Nas demais áreas, a partir das 2h.