Malandragem: advogado tenta retirar carro com documento falso

Segundo a PCMT, os suspeitos apresentaram o documento na delegacia, que continha um selo legítimo de cartório, mas foi produzido sem as formalidades legais.

Ao entrar em contato com o proprietário real do veículo, os policiais descobriram que ele não conhecia os homens nem autorizara a retirada do carro.

A fraude foi confirmada após investigação no cartório indicado na procuração. De acordo com as autoridades, os dois suspeitos haviam ido ao local para elaborar o documento, mas recusaram-se a validar as assinaturas e deixaram o local rapidamente.