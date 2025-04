‘Fica a dor e a saudade’; adeus dona Maria, no Vale

Maria da Leluia de Carvalho do Bonfim faleceu nesta semana em Lorena. Ela era mãe da médica Claudia Bonfim, ginecologista, do empresário Fábio de Carvalho Bonfim e da advogada Felicia de Carvalho Bonfim. Querida e conhecida na cidade, criou e formou os três filhos com carinho.

Então, ela deixou três filhos e cinco netos de luto, mas com a sensação de dever cumprido. Nas redes sociais, as manifestações foram de pesar e admiração por uma pessoa boa.