Botou chifre no marido e depois tentou pedir perdão

Um episódio chamou a atenção de moradores no centro de Pitalito, no departamento de Huila, na Colômbia.

De acordo com testemunhas, a mulher, coberta por um lençol, chorava compulsivamente e implorava ao marido que não a deixasse.

"Por favor, não me abandona! Eu te amo!", teria dito ela, ajoelhada no chão, enquanto segurava as mãos do companheiro. O marido, visivelmente abalado, permaneceu em silêncio durante o confronto.

O caso ocorreu após o homem chegar ao local sem aviso e surpreender a esposa com o amante. A situação rapidamente atraiu curiosos, e vídeos do momento viralizaram nas redes sociais. Nas imagens, é possível ouvir comentários de espectadores chocados com a intensidade da cena.